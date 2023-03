Henrique Araújo e João Ferreira ficam sem treinador no Watford

Os portugueses Henrique Araújo e João Ferreira ficaram sem treinador no Watford. Slaven Bilic não resistiu à série de maus resultados e deixa o cargo que começou a desempenhar há apenas seis meses, quando rendeu Rob Edward em setembro.Os últimos resultados não foram satisfatórios. Nos últimos oito jogos, Bilic apenas alcançou um triunfo em oito encontros oficiais. Chris Wilder é o senhor que se segue ao comando da equipa.Os hornets figuram no 9º lugar do Championship, com 51 pontos ao cabo de 35 jornadas, a quatro pontos do primeiro lugar que dá acesso ao playoff de subida.