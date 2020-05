Henry para Fábregas: «Tinhas um corte de cabelo horrível»

Cesc Fábregas chegou ao Arsenal em 2003. Era apenas uma jovem promessa de 17 anos, mas transformou-se num jogador de classe mundial. Thierry Henry recordou quando viu o espanhol pela primeira vez.





"Recordo-me da primeira vez que treinaste connosco. Olhei para ti e não queria acreditar…. Tinhas um corte de cabelo horrível. Além disso, naquela época as camisolas ficavam demasiado largas a todos os jogadores, mas em ti parecia um vestido", contou o francês.Num direto nas redes sociais, os dois jogadores riram-se ao lembrar essa temporada: "Olhei para o "chefe" [Arsène Wenger] e disse-lhe: ‘Quem diabos é este?’ e ele disse ‘Oh, é o miúdo que ganhou o campeonato do mundo com os sub-17’ e respondi "Ah foi o tal que foi considerado o melhor jogador ou melhor marcador ou lá o que foi’. Lembro-me que as pessoas falavam sobre ti. Olhei para ti e depois para o Patrick Vieira e para o Gilberto Silva e pensei ‘meu Deus’. Mas assim que pegaste na bola tudo mudou", disse Henry a Fábregas."Jogadores como o Patrick e o Gilberto não conseguiam aproximar-se de ti e foi aí que soubemos que podias jogar connosco. Marcaste logo no primeiro jogo e o resto é história. As pessoas falam com razão de Kevin De Bruyne porque ele é incrível, tal como David Silva, mas para mim está ao nível deles. Sempre fui fã da tua forma de jogar, gosto de jogadores inteligentes com a bola e tu és dos mais inteligentes com quem joguei", concluiu Thierry Henry.