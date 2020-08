Hojbjerg muito perto de reforçar o Tottenham de José Mourinho

Há várias semanas que o médio dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg, do Southampton, é apontado como alvo de José Mourinho para reforçar o Tottenham e a transferência está muito perto de se concretizar.





Segundo a 'Sky Sports', os spurs chegaram a acordo com o Southampton e deverão pagar 16,6 milhões de euros para garantir o médio de 24 anos. Em sentido inverso, o lateral-direito Kyle Walker-Peters, que esteve cedido aos saints na segunda metade desta época, vai render 13,3 milhões aos cofres do Tottenham e assinar em definitivo pelo Southampton.Caso se concretize, a transferência vai permitir ao Tottenham 'livrar-se' de um excendentário no sector defensivo e garantir uma das principais figuras da campanha do Southampton (11.º lugar) na última Premier League. E tudo com um custo final de 3,3 milhões de euros.