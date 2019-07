Homem diz ter sido atacado cinco vezes no mesmo local onde Özil foi vítima de carjacking

Um homem, que não ser identificado, contou ao jornal 'Mirror' que foi atacado em cinco ocasiões no mesmo local onde Mesut Özil e Sead Kolasinac, ambos jogadores do Arsenal, resistiram a uma tentativa de carjacking, em Londres.





Proprietário de uma habitação naquele local, que entretanto vendeu, o homem contou que chegou a ser ameaçado com uma faca no pescoço. "Aconteceu-me cinco vezes. Tive uma faca no pescoço, perto dos semáforos, e atiraram-me para a linha do autocarro por volta das 18h30, quando regressava do trabalho", explicou. "Da última vez eu estava dentro da minha propriedade."Os indivíduos que o atacaram não foram os mesmos que tentaram roubar o carro de Ozil na última quinta-feira, até porque foram presos. Mas o homem não deixa de fazer uma constatação: "Chegou o momento de a polícia proteger quem tem de ser protegido. A situação foi longe de mais, isto está fora de controlo."