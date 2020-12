Hooligan que agrediu adepto em Guimarães banido do futebol por quatro anos

Tommy Robinson, nome adotado por Stephen Christopher Yaxley-Lennon, um hooligan de 38 anos, foi banido de todos os jogos de futebol em Inglaterra e no estrangeiro, depois de ter sido filmado a agredir um adepto em Guimarães, avança o 'Daily Mail'.





Tudo aconteceu em junho do ano passado, num jogo da Liga das Nações entre a Holanda e Inglaterra, no exterior do estádio.As imagens mostram Tommy Robinson agredir com um soco outro homem, inglês, que lhe terá dito "tu não me representas".Tommy Robinson é líder da extrema direita e fundador da Liga da Defesa Inglesa, um movimento anti-islâmico e anti-imigração conhecido pelos seus violentos protestos.