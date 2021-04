Howard Webb 'deu o nó' com árbitra que fez história no futebol masculino

O antigo árbitro inglês Howard Webb, de 49 anos, casou-se em segredo com a também ex-árbitra Bibiana Steinhaus. O enlace foi revelado pela alemã, de 42 anos, ao jornal 'Bild'. "Sim, é verdade. Casámos durante a última pausa internacional e estamos muito felizes. Infelizmente, devido a restrições, só fomos capazes de dar este passo como casal, nem foram permitidas testemunhas", contou Steinhaus. Ainda assim, os dois não vivem juntos, já que o inglês mora em Nova Iorque e a germânica reside no seu país-natal.





Howard Webb notabilizou-se pelo bom trabalho nos jogos da Premier League, entre 2003 e 2014, e por ter arbitrado em competições internacionais de clubes. Ainda assim, uma das suas participações mais mediáticas em jogos de renome ficou envolta em polémica quando perdoou a expulsão de Nigel De Jong na final do Mundial de 2010, na África do Sul, depois de atingir o peito de Xabi Alonso com o pé. "Nunca me passou pela cabeça que era vermelho. Só ao intervalo é que percebi. Senti-me abatido. Senti que tinha falhado na final do Mundial", explicou o inglês em 2016.Já Bibiana Steinhaus foi a primeira mulher a arbitrar um encontro da Bundesliga, em 2017, tendo apitado nas três principais divisões do futebol masculino alemão. Antes de 'pendurar o apito', em 2020, Steinhaus ainda apitou uma final da Supertaça alemã e nunca mostrou qualquer cartão vermelho na primeira divisão daquele país. Para além disso, a alemão, que atualmente colabora com o VAR, ainda esteve presente em três mundiais e três europeus femininos.Um dado curioso de toda esta história de amor entre duas pessoas ligadas à arbitragem é que ambos tiveram a mesma profissão antes de passaram a assumir o apito: foram polícias.