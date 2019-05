Huddersfield ofereceu camisolas a adeptos no último jogo da época

Há muito despromovido ao Championship, o Huddersfield decidiu este domingo premiar a fidelidade dos seus adeptos, oferecendo-lhes uma camisola oficial no último encontro da temporada, disputado em casa do Southampton. Assim, todos os fãs que fizeram a viagem para apoiar a sua equipa a mais de 350 quilómetros, num jogo apenas pela honra e para 'corrigir' uma época para esquecer, foram logo surpreendidos ao chegar às suas cadeiras com o tal brinde.Foram 1312 os adeptos premiados com esta oferta por parte do clube, num gesto simbólico de agradecimento que também acabou por criar uma interessante coreografia nas bancadas, já que ainda antes de os adeptos entrarem havia uma enorme mancha amarela naquela zona do estádio.O encontro, refira-se, terminou num empate a um golo, que permitiu ao Huddersfield terminar a época com 16 pontos, 20 abaixo da zona de salvação.