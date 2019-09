Hudson-Odoi renova por cinco temporadas com o Chelsea

O jovem avançado internacional inglês Callum Hudson-Odoi renovou contrato por cinco temporadas com o Chelsea, até 2024, anunciou esta quinta-feira o clube que disputa a Liga inglesa de futebol no seu site oficial.O extremo, de 18 anos, considerado uma das principais promessas do futebol inglês, chegou a Stamford Bridge com apenas oito anos, tendo subido à primeira equipa dos blues em 2017/18.Na época passada, sob o comando de Maurizio Sarri, Hudson-Odoi conquistou uma vaga entre os titulares do Chelsea, somando 24 partidas e cinco golos. Contudo, acabou por romper o tendão de Aquiles em abril e, desde então, não voltou a jogar, sendo que o regresso aos relvados poderá acontecer já este mês.Hudson-Odoi realizou dois jogos pela seleção principal de Inglaterra, tendo se tornado, inclusive, o jogador mais jovem de sempre do Chelsea a representar o conjunto dos três leões.