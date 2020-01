Hugo Lloris regressa aos treinos no Tottenham de José Mourinho após lesão

O guarda-redes francês Hugo Lloris regressou aos treinos no Tottenham, orientado pelo treinador português José Mourinho, quase três meses e meio após se ter lesionado no cotovelo esquerdo, informou esta sexta-feira o clube inglês.

Em 5 de outubro de 2019, na derrota do Tottenham por 3-0 em casa do Brighton, o guarda-redes Hugo Lloris, de 33 anos, deslocou e fraturou o cotovelo esquerdo após ter caído mal no lance do primeiro golo, que o levou a sair do relvado em maca.

Um mês depois, em 7 de novembro, o internacional francês foi submetido a uma intervenção cirúrgica, após ter sido descoberto que o cotovelo permanecia instável, tendo na altura sido adiantado como provável o regresso aos treinos em janeiro.

Apesar de já se encontrar a treinar às ordens do treinador português José Mourinho, Hugo Lloris não deverá integrar a lista de convocados do Tottenham para o jogo de sábado em casa do Watford, para a 23.ª jornada da Premier League.

O regresso do guarda-redes à seleção francesa deverá acontecer nos encontros amigáveis agendados para o final de março contra a Ucrânia e a Finlândia, três meses antes da Euro2020.

Lloris é o capitão do Tottenham, clube que representa desde 2012, e da seleção francesa, pela qual se sagrou campeão mundial em 2018, na Rússia, e vice-campeão europeu em 2016, em França, título conquistado por Portugal.