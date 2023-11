Ian Wright diz que o culpado pela má atitude de Antony é... Bruno Fernandes

Já se percebeu que o português Bruno fernandes está no centro do furacão red devil. O Manchester United está em crise e o capitão tem sido muito criticado por algumas ações em campo, com antigos jogadores a garantirem que o médio tem de acalmar um pouco a sua atitude no relvado.

Esta quarta-feira foi a vez de Ian Wright, antiga estrela do Arsenal, acusar o português de ser má influência para os colegas. E utilizou um exemplo recente para justificar esta sua teoria.

Jeremy Doku no seu Instagram pessoal, após a picardia com Antony e a vitória por 0-3 em Old Trafford. pic.twitter.com/dNQKjsZOSZ — Futeb??l T??tal (@Futeb0lT0tal) November 1, 2023

"Bruno Fernandes por vezes passa-se e os colegas não estão preparados. Não é bom para a equipa. Ver o Antony entrar aos 86' e a sua contribuição ser pontapear o Doku daquela forma... É o exemplo do capitão a passar para a equipa. É o capitão que motiva aquilo", registou.

"Ele fecha-se sobre si próprio e tenta jogar sozinho. Esse é um sinal que dá aos companheiros de que está a jogar para as bancadas,", rematou.