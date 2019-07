Ibrahimovic: «Manchester United deve deixar sair o Pogba»

Zlatan Ibrahimovic, avançado dos LA Galaxy, esteve duas temporadas ao serviço do Manchester United, quando orientado por José Mourinho, e ainda nutre um carinho especial pelo clube inglês. O dianteiro sueco, de 37 anos, vai participar no jogo particular entre as estrelas da MLS (liga norte-americana de futebol) e o Atlético Madrid, de João Félix, mas momentos antes da partida concedeu uma entrevista à BBC, na qual abordou a situação de Paul Pogba, médio francês de 26 anos, nos red devils.





"Não faz sentido o Man. United reter Pogba, se ele não quer continuar no clube. Convém perceber aquilo que é melhor para o clube. Se Pogba quer sair, deixem-no ir", começou por dizer a estrela sueca e ainda acrescentou: "Que não se perda mais tempo, depois há que conseguir alguém que queira representar o Man. United."