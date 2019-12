IFAB quer acabar com os foras de jogo milimétricos

Depois de uns dias verdadeiramente loucos na Premier League por causa da forma como o VAR tem sido aplicado, o secretário do IFAB (International Football Association Board) viu-se esta segunda-feira obrigado a sair a público para pedir uma mudança na abordagem milimétrica que é feita aos lances de fora de jogo, considerando que o auxílio ao árbitro através de imagens só deve ser feito em lances de erro flagrante.





"O princípio importante é que só devem ser alteradas decisões claras e óbvias. Não se deve perder tempo a tentar perceber algo milimétrico. Se passas vários minutos a tentar perceber se é fora de jogo então não é algo tão claro e óbvio, pelo que a decisão inicial deve manter-se", considerou Lukas Brud, em declarações à AP."O que precisamos de definir é o que pode ser entendido como claro e óbvio, que é aquilo que deve ser revisto pelo VAR. Em teoria, um lance com um milímetro em fora de jogo deve ser anulado, mas se a decisão determina que o jogador está em jogo e o VAR precisa de olhar para cinco ou dez câmaras para perceber se está ou não, então a decisão original deve manter-se. É esse o problema: as pessoas estão a tentar ter olho clínico. Não estamos à procura da melhor decisão, mas sim a tentar livrar-nos de erros claros e óbvios. Se a primeira imagem mostrar que o jogador está em posição irregular, então é fora de jogo e ponto final. Se não é óbvio, então a decisão não pode ser mudada e ficas com a original. Estamos em contacto com todas as competições que estão a usar o VAR nas próximas semanas, porque estamos a observar mudanças que não estão a ser implementadas da forma como deviam", explicou.Ainda assim, e segundo o 'Telegraph', apesar desta recomendação do IFAB, a Premier League não tem qualquer plano para mudar o seu plano de intervenção quanto aos lances de fora de jogo. Lembre-se que os últimos dias foram marcados por um enorme coro de críticas, nomeadamente por parte de adeptos e jogadores do Wolverhampton, por causa do golo anulado a Pedro Neto diante do Liverpool