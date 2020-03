Ighalo: «O que Bruno Fernandes traz a esta equipa é inacreditável»

Bruno Fernandes continua a somar elogios, depois das prestações do médio desde que ingressou no Manchester United. Odion Ighalo, reforço de inverno dos red devils, juntou-se ao grupo de admiradores do internacional português o que, para o avançado nigeriano, não é propriamente uma surpresa.





"Não é a primeira vez que jogo com o Bruno. Já fomos colegas de equipa na Udinese em 2010", revelou o atacante, de 30 anos, à 'BBC Sport', reforçando: "Ele é um grande jogador. Tem visão. É um jogador que quer a bola porque com ela pode fazer algo fantástico se lhe derem espaço. Tem grandes qualidades de passe e é o que esta equipa precisa para marcar golos."As boas exibições de Bruno Fernandes têm surpreendido os adeptos ingleses mas Ighalo espera mais. "Ainda vamos ver mais e melhor dele porque ele ainda se está a habituar à Premier League. Quando finalmente se adaptar, Bruno Fernandes vai fazer muito bem a esta equipa", garantiu o internacional nigeriano, que soma 8 jogos, com 4 golos apontados, pelo Manchester United, que aterrou em Inglaterra oriundo dos chineses do Shanghai Shenhua."Antes de vir, soube que o Manchester United estava a olhar para o Bruno e tive esperança de que tudo corresse bem porque é um grande jogador e sabia que ele ia mudar a dinâmica da equipa. Ele pode não ter o seu melhor jogo sempre mas o que ele vai trazer a esta equipa vai ser inacreditável", confessou o ponta-de-lança.