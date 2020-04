Ighalo sobre Bruno Fernandes: «Vai levar a Premier League a um outro patamar»

Os elogios a Bruno Fernandes surgem quase diariamente na imprensa inglesa, seja por antigas lendas do Manchester United, por colegas de equipas ou até mesmo por parte da comunicação social.

O avançado nigeriano Odion Ighalo foi, este domingo, o jogador que respondeu às questões dos adeptos dos red devils através de um vídeo publicado nas plataformas digitais do clube.

Questionado sobre quais eram os jogadores que mais o tinham surpreendido desde a sua chegada ao United, Ighalo nomeeou o francês Anthony Martial e o português Bruno Fernandes. Para o ex-Sporting, os elogios foram vários.

"Ele é inteligente, prevê o que vai acontecer, tem uma visão incrível. Já sabe o que vai fazer com a bola ainda antes dela chegar-lhe aos pés. Pode ver-se o entendimento que ele tem com o Martial, podem ver também o entendimento que eu tenho com ele, é um jogador fantástico. E ainda nem sequer se ambientou à Premier League!", apontou o avançado.

Para Ighalo, é uma questão de tempo para Bruno Fernandes levar o campeonato inglês "a um outro patamar".

"Vem de um campeonato muito diferente até chegar à Premier League. Quando ele se ambientar [em Inglaterra], vai levar a Premier League a um outro patamar", finalizou.