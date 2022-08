Imparável Arsenal só sabe ganhar e mantém a liderança da Premier League

O Arsenal 'engatou' esta quarta-feira a quinta vitória em outras tantas jornadas da Premier League, chegando aos 15 pontos e mantendo a liderança da prova.Num jogo em que os portugueses Cédric Soares e Fábio Vieira não saíram do banco, Gabriel Jesus abriu o ativo no primeiro tempo, à passagem do minuto 30.Os villains, orientados por Steven Gerrard, responderam no segundo tempo com um canto direto de Douglas Luiz, aos 74 minutos, coms os gunners a pedirem falta sobre o guarda-redes.Três minutos volvidos, Gabriel Martinelli respondeu com o 2-1 final na grande área, com um remate potente demais para Emiliano Martínez defender.