Imprensa diz que Chelsea e Tottenham juntam-se ao Liverpool no 'boicote' às seleções

A imprensa inglesa revela este sábado que o Chelsea e o Tottenham de José Mourinho pretendem juntar-se ao Liverpool e impedir que os seus jogadores se apresentem nas respetivas seleções este mês.





Em causa está a obrigatoriedade de os futebolistas terem de fazer uma quarentena de 10 dias, o que se torna incomportável para algumas equipas, que além de cederem muitos jogadores às seleções, têm um calendário bastante pesado.No início desta semana Jurgen Klopp, treinador do Liverpol, disse que o clube está em primeiro lugar e revelou que os reds não vão libertar os jogadores se continuar a ser obrigatório o isolamento no regresso. O jornal 'The Telegraph' afiança que o Chelsea e o Tottenham pensam da mesma forma."Estou preocupado porque o meu objetivo é jogar a Premier League e se tiver jogadores em quarentena não consigo construir o grupo que queremos", disse Thomas Tuchel, treinador dos blues.Mourinho também se mostrou apreensivo com a situação. "Quero ver o que vai acontecer. O Brasil-Argentina vai ser jogado na América do Sul ou, por exemplo, em Londres? Não sei. Por enquanto sabemos poucas coisas, que Portugal vai jogar em Turim, a Noruega em Espanha... Vamos ver o que acontece, onde os jogos vão ser disputados. Mas os clubes têm de se proteger, o Jurgen [Klopp] tem razão, são os clubes que pagam aos jogadores."