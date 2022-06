Impressionante: Jogador do Derby County pede ajuda para encontrar agressor da namorada

Louise Sibley, jogador do Derby County, lançou nas redes sociais as imagens de um casal que espancou a sua namorada na madrugada de domingo, em Nottingham. Sibley juntou as imagens das câmaras de videovigilância no Twitter, de forma a ajudar as autoridades a encontrar os criminosos.

Keeley Carter deu entrada no hospital em mau estado, como atestam as imagens, depois de ter estado inconsciente após a agressão do homem, que ainda a arrastou vários metros pelo chão.

Please read and share?? pic.twitter.com/CZr2AocOiM — Louie Sibley (@louie_sibbo) June 12, 2022