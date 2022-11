Ingleses avançam que Fatawu está no radar do Manchester United

Fatawu, internacional ganês de 18 anos, utilizado esta temporada em seis encontros por Rúben Amorim, está, segundo a imprensa britânica, no 'radar' do Manchester United, que poderá avanaçar para a sua contratação no mercado de verão de 2023. A informação foi divulgada este sábado, por Ed Aarons, jornalista do 'Daily Mail'.O internacional pelo Gana, em 13 ocasiões (1 golo) chegou a Alvalade no incício do ano, mas apenas pode ser inscrito no arranque da presente temporada, por ter atingido a maioridade a 8 de março (quando assinou o primeiro contrato pelos leões). Agora, suscita o interesse de um dos grande colossos do futebol inglês, o Manchester United, cliente habitual do clube de Alvalade, como demonstram as contratações de Cristiano Ronaldo, Nani, Marcos Rojo ou Bruno Fernandes.Fatawu tem contrato até junho de 2027 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.