Ingleses avançam que proprietários do United vão discutir futuro de Solskjaer nas próximas horas

Depois da goleada caseira sofrida frente ao Liverpool, Ole Gunnar Solskjaer pode ter os dias contados no Manchester United. Segundo o 'The Guardian', Richard Arnold, diretor administrativo do emblema de Manchester, cancelou todas as marcações que tinha na agenda para esta segunda-feira, a fim de se reunir com os irmãos Glazer, proprietários do clube, para discutir o futuro de Solskjaer à frente da equipa.





Um dado que faz crer que a direção está a considerar seriamente demitir o técnico noruegês, que conseguiu apenas um ponto nos últimos quatro jogos na Premier League ao comando dos red devils.Antonio Conte surge como o principal sucessor ao cargo, mas, segundo o 'The Sun', ainda não foi formalmente abordado pelos responsáveis do clube de Manchester e está reticente em assumir uma equipa a meio da época.