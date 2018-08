Continuar a ler

Para mais, Mourinho aguarda por novidades quanto a reforços, já que está desesperadamente à espera da contratação de um defesa central - Harry Maguire e Yerry Mina são os alvos -, para lá de haver uma suposta opinião divergente quanto a Anthony Martial. Mourinho quer vender o francês para abrir espaço para um outro avançado, ao passo que Woodward pretende que o dianteiro gaulês fique em Old Trafford.



Ora, a questão do mercado acaba por assumir uma importância capital (e urgente), já que a janela de transferências em Inglaterra fecha na quinta-feira, ao contrário das restantes grandes ligas europeias.



Lembre-se que o Manchester United dá o pontapé de saída oficial da temporada na sexta-feira, com um duelo diante do Leicester, tendo este domingo o derradeiro encontro de pré-época, frente ao Bayern Munique. Para mais, Mourinho aguarda por novidades quanto a reforços, já que está desesperadamente à espera da contratação de um defesa central - Harry Maguire e Yerry Mina são os alvos -, para lá de haver uma suposta opinião divergente quanto a Anthony Martial. Mourinho quer vender o francês para abrir espaço para um outro avançado, ao passo que Woodward pretende que o dianteiro gaulês fique em Old Trafford.Ora, a questão do mercado acaba por assumir uma importância capital (e urgente), já que a janela de transferências em Inglaterra fecha na quinta-feira, ao contrário das restantes grandes ligas europeias.Lembre-se que o Manchester United dá o pontapé de saída oficial da temporada na sexta-feira, com um duelo diante do Leicester, tendo este domingo o derradeiro encontro de pré-época, frente ao Bayern Munique.

A escassos dias do arranque da temporada oficial, o ambiente não poderia estar pior no Manchester United. Segundo revela o 'Daily Mail', José Mourinho está em rota de colisão com Ed Woodward, o vicepresidente dos red devils, por entender que este não deu o apoio necessário ao plantel na digressão pelos Estados Unidos, para lá de o clube não estar a ser tão ativo no mercado quanto o português desejaria.De resto, escreve o mesmo jornal, Mourinho e Woodward apenas por uma vez falaram durante a digressão nos Estados Unidos, precisamente após o derradeiro encontro - com o Real Madrid -, isto depois de terem estado 17 dias na mesma comitiva. Nesse período, para lá de não ter havido qualquer contacto com o português, o vicepresidente do clube apenas por uma vez se dirigiu diretamente ao plantel, também após o derradeiro encontro, quando foi ao balneário para cumprimentar os jogadores.

Autor: Fábio Lima