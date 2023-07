Ingleses fizeram as contas e clubes ganham apenas 5 euros por cada camisola vendida

Quando Cristiano Ronaldo assinou pela Juventus ou pelo Manchester United, rapidamente circulou a versão de que só a venda de camisolas do português iria pagar não só o valor da transferência como também os salários do português. Contudo, apesar de CR7 e outros craques de todo mundial gerarem um volume de venda de camisolas elevadíssimo, a verdade é que o lucro dos clubes nessas transações é bastante baixo e não chega sequer a 10% do preço de venda.As contas foram apresentadas recentemente pelo 'Daily Mail' e servem para desconstruir as 80 libras (93€) que normalmente custam em loja as camisolas oficiais de clubes da Premier como Arsenal ou Manchester United.O ponto de partida de análise passa peloda própria camisola, habitualmente produzida em países asiáticos, que normalmente chega aos(vamos a partir daqui falar em euros, para facilitar a compreensão das verbas). Dez por cento do valor de venda.Partindo daí, a maior fatia da venda de cada camisola vai para a, no caso. A fatia seguinte vai para a, com um encaixe depor cada venda. Seguem-se os, que em Inglaterra ascendem a. E só depois surge o, que recebe pela. Sãopor cada camisola. Fecham a lista os, que ascendem apor cada peça e, por fim, os, cerca depor cada uma.Os valores apresentados são meramente ilustrativos e poderão divergir de clube para clube em função dos acordos feitos com as marcas que fornecem material desportivo, mas os encaixes por cada camisola andarão em média muito perto dos tais 5 euros acima referidos. Tanto em Inglaterra como provavelmente em todos os grandes mercados europeus de futebol.