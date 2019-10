Ingleses rendidos a Matheus Pereira: «O Sporting deve ter um plantel e peras»

O antigo guarda-redes britânico Paul Robinson mostra-se rndido à qualidade de Matheus Pereira, avançado brasileiro que o Sporting cedeu esta temporada ao West Bromwich.





"O Sporting deve ter um plantel e peras para permitir que jogadores desta qualidade sejam emprestados. Matheus Pereira tem feito muita diferença no West Bromwich, tem sido o melhor jogador em campo. A sua capacidade de atacar, a sua capacidade de manter a bola, de correr atrás. Como eu disse, o Sporting deve ter uma equipa muito boa para que ele possa ser emprestado", afirmou o antigo internacional inglês ao Football Insider.O talento de Matheus Pereira tem dado nas vistas na Premier League e o West Bromwich pondera avançar para a compra do seu passe já em janeiro. Recorde-se o luso-brasileiro foi cedido até ao final da época com uma cláusula de opção de 9 milhões de euros, mas segundoapurou o clube inglês admite concretizar o negócio já na reabertura do mercado