Ingleses revelam exigências alimentares dos árbitros: sandes não entram mas há espaço para o sushi

Tal como os jogadores, também os árbitros têm de ter em atenção aquilo que comem, já que precisam igualmente de energia e de estar em boa forma para aguentar os 90 minutos de jogo. Em Inglatera, num dos campeonatos mais competitivos e importantes do mundo, a associação de árbitros decidiu até contratar Steve McNally, um nutricionista com passado no Manchester United, que antes do arranque da temporada elaborou uma lista de refeições e produtos a serem disponibilizados aos juízes em dias de jogos.A lista, revelada pelo 'Daily Mail', está dividida entre refeições pré e pós jogo, contando com uma atenção clara àquilo que os árbitros necessitam do ponto de vista físico, sempre com a supervisão do tal nutricionista que trabalhou nos red devils.Nas refeições desejadas para o pré-jogo entram fruta fresca, barras de cereais (há duas marcas preferidas) e tortitas de arroz com manteiga de frutos secos, estando fora das contas produtos com um elevado teor de gordura ou até sandes. Quanto ao pós-jogo, aí os pedidos são bem mais alargados e, diríamos, excêntricos. O pedido principal passa por produtos com elevado teor de proteína (como frango, carne de vaca ou peixe), mas também noodles, caril, esparguete, wraps de frango, fruta, barras, bolos e até sushi.A ideia é clara: dar aos árbitros os melhores produtos do ponto de vista nutricional, de forma a terem capacidade de aguentar os ritmos altamente frenéticos dos jogos da Premier League.