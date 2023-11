Ingleses vetam limitações das comissões dos agentes

O 'Daily Mail' avança esta quinta-feira que as limitações das comissões dos agentes não serão implementadas em Inglaterra após uma vitória judicial contra a FIFA de uma aliança que inclui representantes de três agências: CAA Base, Stellar e Wasserman.A Associação Europeia de Agentes de Futebol mostrou-se satisfeita com a decisão: "Estamos contentes por saber que o tribunal ficou do lado dos agentes e que bloqueou a aplicação do FFAR (FIFA Football Agent Regulations). Como os nossos amigos ingleses tão bem disseram estes regulamentos foram uma tentativa de usar uma marreta para partir uma noz."E continuou: "Celebramos com os nossos amigos ingleses e estamos felizes por termos ajudado neste caso. Continuaremos a apoiar todos os países na luta contra o FFAR e por um sistema regulamentar mais justo, transparente e uniforme que represente verdadeiramente os agentes de todo o mundo".Recorde-se que a FIFA criou novos regulamentos para os agentes, que incluem a obrigatoriedade de licenciamento, a limitação das comissões e dos salários e a proibição da representação múltipla.