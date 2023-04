Insólito: dirigente de clube utiliza revista para insultar rivais de forma subliminar

A imagem que confirma a peculiar forma de insulto

O futebol é normalmente palco de momentos de crispação e tensão entre rivais, com trocas de palavras menos próprias perante as câmaras e longe delas. A tensão e até os insultos, ainda que condenáveis, são algo comum no desporto rei um pouco por todo o mundo, mas normalmente não se chega ao ponto a que chegou no último fim de semana Stephen Browne, diretor do Luton Town, do Championship.Tudo porque, na habitual revista de lançamento do jogo do último fim de semana, o diretor do atual terceiro colocado do Championship decidiu atacar o principal rival do clube, o Watford, com um insulto 'escondido' na sua crónica de forma subliminar. Browne utilizou as primeiras palavras dos seus 14 parágrafos para escrever "Watford are shit", o que em português se pode traduzir como... "o Watford é merda".O pormenor mais caricato é que o adversário deste fim de semana nem foi o Watford, mas sim o Blackpool... Nesse jogo, refira-se, o Luton Town venceu por 3-1 e manteve-se na corrida pela subida de divisão (está atualmente em 3.º, bem dentro das posições de playoff). Se conseguirem a subida, os homens de Bedfordshire voltarão à elite mais de 30 anos depois.