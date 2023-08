Insólito: dois árbitros lesionam-se e adepto acaba como auxiliar em jogo da League One

O encontro entre Portsmouth e Cheltenham Town, da League One (o terceiro escalão do futebol inglês), fica já para a história como um dos mais insólitos dos últimos tempos. E os protagonistas nem foram os jogadores ou treinadores, mas sim a equipa de arbitragem, que acabou com um 'reforço' inesperado por conta de duas lesões no quarteto comandado por Ben Toner.



No começo da partida, Toner tinha como assistentes Daniel Flynn e Mark Derrien, estando Stephen Brown encarregue da missão de ser quarto árbitro. Logo na primeira parte surgiu o primeiro percalço, quando um dos auxiliares se lesionou. Não havia motivo para pânico, já que o quarto árbitro podia assumir a função. Tudo seguia bem até que, antes da hora... nova lesão. Sem outra solução, o árbitro principal teve de pedir ao speaker do estádio para tentar encontrar um 'reforço'. E lá apareceu ele, vindo da bancada dos adeptos do Portsmouth.



No Twitter, a forma como o clube detalha a cena foi hilariante. "Como se esta tarde não pudesse tornar-se mais bizarra... O árbitro pegou na bola e desapareceu no túnel. Vamos manter-vos atualizados", podia ler-se na primeira publicação, antes de nova atualização. "Uma mensagem foi difundida no sistema sonoro do estádio a pedir a presença de algum árbitro qualificado. (...) E um adepto das bancadas acaba de aparecer para assumir a função. Devemos estar tranquilos!". Como quem diz... estamos safos!



E a verdade é que, pelas declarações dos treinadores, nem mesmo os adversários tiveram razões de queixa. "Acho que o árbitro assistente substituto foi o melhor que já tivemos!", atirou Wade Elliott, o técnico do Cheltenham. Já John Mousinho, técnico do Portsmouth, assumiu que pensou que o jogo poderia ter sido suspenso. "Ninguém sabia qual a equipa do adepto. Fiquei feliz ao ver que vinha da bancada sul, por isso tiro o chapéu ao Cheltenham, porque eles poderiam ter-se recusado a jogar".



No final, o marcador ficou-se pelos 0-0, mas a partida teve mesmo muito para contar...





57’ | A message has just gone out over the PA system for a qualified official to make themselves known…



And a fan from the stands has just emerged to take over duties, so we should be fine!



0-0 // #Pompey https://t.co/jV9cf5eEyB — Portsmouth FC (@Pompey) August 19, 2023