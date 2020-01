Insólito: Newcastle lança calendário com jogadores... que já saíram do clube

Tal como vários outros clubes, o Newcastle decidiu assinalar a entrada no novo ano com o lançamento de uma nova série de produtos, no qual se destaca um calendário de 2020, com as várias páginas a serem acompanhadas por fotos de jogadores do clube. O problema é que quem produziu o calendário acabou por não ter em atenção as imagens escolhidas, já que nas doze folhas do produto há três jogadores que há muito deixaram o plantel.





Entre eles, logo no mês de janeiro, está Ayoze Perez, atual avançado do Leicester que (imagine-se!) marcou aos magpies no primeiro jogo de 2020! Para lá do espanhol, surgem incluídos no calendário Salomon Rondon e Kenedy, jogadores que também deixaram o clube no mercado de verão. Para piorar as coisas, nesse calendário há uma foto na qual é possível ver-se adeptos adversários a fazerem gestos obscenos e numa outra a foto utilizada... tem já mais de ano e meio.A situação, que deixou os adeptos à beira de um ataque de nervos, mereceu mesmo a abertura de uma investigação interna por parte do clube, que pretende determinar o que terá levado a este deslize do seu departamento de marketing.