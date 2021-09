Internacional, desempregado e desiludido: «Os meus filhos pensam que vou assinar pelo City ou Barcelona»

Andy Carroll não tinha o fim da carreira à vista quando terminou contrato com o Newcastle, no último verão, mas a verdade é que a época começou e o jogador de 32 anos continua desempregado. O antigo internacional inglês - representou a sua seleção em 9 jogos, tendo marcado dois golos - está sem equipa e não esconde a desilusão.





"Pensei que ia terminar a carreira no Newcastle. Pensei que ia ser eu mesmo nos próximos quatro ou cinco anos, mas as coisas não aconteceram, por muitas razões", contou numa entrevista ao portal 'The Athletic'."Para ser honesto, foi muito duro para mim não jogar quando sabia que podia fazer a diferença", acrescentou o médio, que continua a treinar diariamente para se apresentar na melhor forma quando surgir um convite. "Quero jogar o máximo de tempo possível."A família está expectante. "As crianças continuam a pensar que vou assinar pelo Manchester City ou pelo Barcelona, o que todos sabemos que não vai acontecer, mas pressionam-me para que consiga um clube e é o que quero fazer. Quero jogar diante da minha família e ganhar jogos. A minha paixão não se desvaneceu."Andy Carroll fez toda a formação no Newcastle, clube pelo qual se estreou na Premier League, em 2006. Em 2011 chegou ao Liverpool, passou pelo West Ham e em 2011 regressou ao clube onde nasceu para o futebol.