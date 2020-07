Irmão de jogador do Tottenham morre depois de ser atingido a tiro em França

O irmão de Serge Aurier, defesa do Tottenham, morreu esta madrugada, na sequência de um tiroteio em Toulouse, França.





Segundo a 'Europe 1' Christopher, de 26 anos, foi encontrado no chão no exterior de uma discoteca, depois de ter sido atingido por uma bala no abdómen, por volta das cinco da manhã. O óbito foi declarado no hospital e o atirador está a monte.Um ano mais novo que o lateral direito do Tottenham, Christopher jogou futebol a nível amador, mas nunca chegou a atingir o nível de Serge Aurier, capitão da seleção da Costa do Marfim.