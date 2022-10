Isak lesionado: Um problema de 70 milhões de euros

Custou 70 milhões de euros aos cofres do Newcastle e preparava-se para ser o máximo goleador do milionário conjunto inglês. Contudo, quis o destino que este início de sonho na Premier LEague se tornasse um pesadelo para Alexander Isak.

O avançado sueco lesionou-se e agora enfrenta um tempo de paragem prolongado. O antigo craque da Real Sociedad está a contas com problemas musculares e é certo que vai parar até perto do arranque do Campeonato do Mundo do Qatar, onde a Suécia não vai marcar presença.