O clube da capital inglesa ficou impressionado com o desempenho de Sarri durante esta temporada, tendo disputado o título da Serie A com a Juventus até às últimas jornadas e estará disposto a pagar um salário de 6 milhões de euros por ano de forma a convencer o italiano a assumir o cargo.

Segundo a 'La Gazzeta dello Sport', o ex-técnico do Nápoles, Maurizio Sarri, e o Chelsea já tinham um pré-acordo faltando só acertar os detalhes da saída do italiano do clube napolitano.A direção do clube londrino não está satisfeita com os resultados obtidos pelo seu atual treinador, Antonio Conte, que terá assim os dias contados à frente dos blues.