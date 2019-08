Ivan Cavaleiro com dois golos e uma assistência na goleada do Fulham

O Fulham recebeu e venceu esta quarta-feira o Millwall por 4-0, em jogo da quarta jornada do Championship, segundo escalão do futebol inglês. A figura do jogo foi o português Ivan Cavaleiro.





O ex-Wolverhampton inaugurou o marcador aos 15 minutos, antes de assistir Knockaert para o 2-0, aos 32'. Aleksandar Mitrovic ampliou a vantagem dos cottagers, de penálti, aos 56', antes de Ivan Cavaleiro voltar a faturar (63'), festejando o seu terceiro golo da época (já tinha marcado em casa do Huddersfield na última jornada).Com quatro jornadas decorridas, o Fulham tem 9 pontos e está a 1 da dupla de líderes, composta por Swansea e Leeds. Já o Millwall sofreu a sua primeira derrota e tem 7 pontos.