Já não está a achar piada: Thomas Partey insatisfeito com papel no Arsenal

O médio Thomas Partey foi um dos jogadores mais influentes do Arsenal na última temporada. Contudo, apesar de continuar a ser um homem de confiança de Mikel Arteta, que lhe tece rasgados elogios, o ganês tem tido um papel secundário e já equaciona uma saída do Emirates Stadium em janeiro.

De acordo com a imprensa inglesa, a Juventus segue o médio com atenção, uma vez que o castigo a Paul Pogba abriu espaço no miolo da formação italiana.