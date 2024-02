Já passou por Portugal: Nem imagina quem ensinou De Bruyne a marcar livres

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

De Bruyne passou pelo Chelsea entre 2012 e 2013. Não foi particularmente feliz mas aprendeu muito, conforme revelou em entrevista à ESPN, destacando um 'professor' na nobre arte de bater livres.

"Pratiquei bastante esta forme de bater livres. Faço isso há 12 ou 13 anos. Provavelmente comecei a tentar esta forme de marcar livres com o David Luiz, ainda nos tempos do Chelsea", assinalou.

"Ele bate as faltas de uma forma muito semelhante, talvez com um remate um pouco mais fechado. Ele ensinou-me um pouco dessa técnica e depois foi só praticar, treinar e melhorar. E agora está bem bom!", gracejou o médio do Manchester City.