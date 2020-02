Jaap Stam diz que Bruno Fernandes é parecido com Paul Scholes

Jaap Stam, antigo central do Manchester United, está rendido aos desempenhos do português Bruno Fernandes ao serviço do gigante inglês. Em declarações ao 888sport, o holandês é direto na apreciação ao médio, destacando as semelhanças com um nome icónico de Old Trafford – Paul Scholes.

Stam Stam

"Acho que tem semelhanças com o Scholes. Está sempre a tentar jogar para a frente e tem qualidade para também marcar golos. É excelente nos livres e tem influência no jogo da equipa", indicou.

"Não são iguais, porque o Scholes era mais agressivo quando não tinha bola. Mas em termos de inteligência futebolísticas são bastante parecidos", declarou.