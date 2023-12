Jaap Stam e o primeiro telefonema de Alex Ferguson: «Ele falava e eu não percebia nada...»

As histórias que envolvem Sir Alex Ferguson são quase sempre memoráveis. Os antigos jogadores do Manchester United não se furtam a manter o legado do treinador escocês bem vivo, com recordações icónicas e momentos que nunca esquecerão.

É o caso de Japp Stam, o possante defesa holandês que passou pelo United e que voltou a recordar um momento chave da sua convivência com Fergie. E foi logo no início da relação...

"Foi em 1998, quando troquei o PSV pelo Manchester United. Antes do negócio acontecer ele ligou-me duas ou três vezes. E foi muito stressante, porque ele falava com aquele sotaque escocês cerrado e eu não percebia nada. Na Holanda temos aulas de Inglês e achamos que dominamos o idioma, mas apenas até termos como interlocutor um escocês", revelou Stam.