Jack Simpson tramado em Portugal: Federação investiga palavras racistas

Jack Simpson começou a temporada ao serviço do Cardiff, clube onde chegou em 2022, proveniente do Rangers. Contudo, no mês de agosto, sem que nada o fizesse prever, foi despedido do clube.

"Podemos confirmar que o Jack Simpson abandonou hoje o Cardiff City Football Club por mútuo acordo", anunciaram os Bluebirds em comunicado.

Sabe-se agora que na base desta decisão esteve uma atitude racista do jogador, na passagem da equipa inglesa pelo nosso país, no estágio de pré-temporada, onde inclusivamente defrontou o FC Porto, perdendo com os dragões por 4-0.

Uma informação veiculada pela Federação Inglesa de Futebol, que anunciou a abertura de um processo ao antigo internacional inglês sub-21.

"Foi acusado de uma quebra grave de conduta, que tem por base palavras abusivas e/ou insultuosas e/ou impróprias para com um colega de equipa, durante o estágio de pré-temporada em Portugal, no mês de julho de 2023", pode ler-se no documento elaborado pelo organismo.