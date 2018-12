James Collins viveu uma hora louca: assinou, lesionou-se e... rasgou o contrato

Sem clube desde o final da temporada passada, depois de o seu vínculo com o West Ham ter chegado ao final, o veterano defesa James Collins viveu uma quinta-feira de sentimentos distintos... e tudo no espaço de uma hora.O filme começou na manhã de quinta-feira, quando o defesa de 35 anos assinou contrato por cinco semanas com o Aston Villa - receberia 11 mil euros por cada uma -, isto depois de ter deixado boas indicações ao treinador Dean Smith nas várias semanas de treinos que fez no clube de Birmingham.Rubricado o contrato, Collins calçou as chuteiras e seguiu para o treino, onde viu o azar bater-lhe à porta. Logo na fase inicial acabou por se lesionar com alguma gravidade no calcanhar, uma mazela que ao que tudo indica o iria deixar impedido de jogar durante mais de um mês. Ora, irritado com a situação, o defesa recolheu à zona interior do centro de treinos do Aston Villa, pegou no contrato que tinha assinado na hora anterior e... rasgou-o.Um gesto de fúria que, segundo o 'Daily Mail', até pode jogar a favor do defesa galês, pois terá deixado a direção do Aston Villa impressionada pela sua decisão de não querer receber qualquer verba do contrato assinado devido à lesão sofrida. De tal forma que, caso consiga recuperar, o mais certo é o clube oferecer-lhe novo contrato em 2019...