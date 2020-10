James Rodríguez falha deslocação a Newcastle devido a lesão... nos testículos

James Rodríguez, avançado do Everton que conta com o português André Gomes, ganhou uma nova vida em Inglaterra, depois de ter estado encostado no Real Madrid. O jogador colombiano, de 29 anos, tem sido utilizado por Carlo Ancelotti, treinador dos 'Toffees', em praticamente todos os jogos, mas agora o craque vai ter de descansar.





A imprensa inglesa avança que o problema que teve no dérbi de Liverpool, frente aos 'Reds', depois de uma entrada de Virgil van Dijk, pode ter-se agravado, o que implica que o ex-jogador do FC Porto vai falhar a deslocação a Newcastle, deste domingo, a contar para a jornada 7 da Premier League.O problema em causa é mesmo uma lesão nos testículos, zona em que foi atingido pelo central holandês do Liverpool. Apesar das dores, James continuou em campo no dérbi e ainda fez os 90 minutos na derrota do Everton com o Southampton no último fim de semana. Mas, aparentemente, a situação está mal resolvida, pelo que tem mesmo de fazer tratamento."Jogou todos os jogos. Agora está com um pequeno problema. Precisa de descansar e por isso está fora deste jogo, mas deve estar disponível já para o próximo", revelou Ancelotti na antevisão à partida.