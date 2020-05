Jamie Carragher 'compara-se' a Michael Jordan: «Uma vez quase agredi Arbeloa em campo»

A forma como Michael Jordan lidava com os seus companheiros de equipa é algo que tem sido tema de debate desde que a série documental 'The Last Dance', sobre a vida e carreira do basquetebolista norte-americano, saiu a público.





Em entrevista à 'Sky Sports', Jamie Carragher, antigo jogador do Liverpool, conhecido por ter sempre as suas emoções à flor da pele, comparou o seu estilo de relacionar-se com os companheiros de equipa ao da antiga lenda de basquetebol, algo que assume ser completamente normal quando alguém é "tão apaixonado" pelo que faz.Em retrospetiva, o antigo defesa recordou ainda um momento tenso com Arbeloa, durante um encontro entre o Liverpool e o West Bromwich, em que o inglês por pouco não agrediu o espanhol.

"Quando és tão apaixonado por algo que deixa muito perto do teu limite, é muito difícil não o ultrapassares. Uma vez, em campo, quase que agredi um companheiro meu: o Arbeloa. [Foi um momento de] pura frustração, nada mais. Tudo terminou muito rapidamente. Não podíamos vencer o campeonato, mas havia vários objetivos pelos quais ainda podíamos lutar", recorda.



Apesar de não orgulhar-se do momento com o antigo companheiro, Jamie Carragher assume, com naturalidade, o episódio. "Agora olho para trás e não me sinto orgulhoso [sobre o momento duro com Arbeloa], mas é algo que poderá sempre acontecer porque é tudo tão intenso que é normal às vezes cruzares essa linha", finalizou.