Jamie Carragher diz que Mourinho 'esticou a corda' a pensar no 4.º lugar

José Mourinho foi dos treinadores mais falados durante a quarentena e muito por culpa própria, como foi o caso do treino que deu num parque e que foi alvo de duras críticas por parte da imprensa britânica. Episódio que Jamie Carragher lembrou, considerando que faz parte da estratégia de Mourinho.





"É típico de Mourinho. Levou até ao limite as regras do confinamento e os 'spurs' foram avisados quando foram apanhados a treinar no parque. Ele é um treinador que está sempre a pensar em como pode ganhar vantagem. Se isso implicar ultrapassar as regras, não hesitará em fazê-lo", afirmou o antigo internacional inglês.Para Jamie Carragher, este episódio "demonstra que durante o confinamento [Mourinho] pensou seriamente que é possível terminar a época entre os quatro primeiros.""O último jogo do Tottenham na Premier League foi contra o Burnley e a equipa esteve horrível. Foram igualmente maus contra o Norwich, na Taça de Inglaterra, e contra o Leipzig na Champions. Mas Mourinho tem pela frente até ao final da época nove jogos e acredita que pode acabar nos quatro primeiros. Por isso é que quebrou as regras durante o confinamento, porque sabe que se os 'spurs' entrarem a matar no primeiro jogo, ficam a apenas 1 ponto do Manchester United. Mas têm de ganhar esse jogo. Se o United os vencer, será muito difícil apurarem-se para a Liga dos Campeões", analisou Carragher.