Jamie Redknapp vítima de negligência médica: «Retiraram todo o menisco do meu joelho»

Jamie Redknapp, um dos jogadores ingleses mais promissores da Premier League nos anos 90, sobretudo ao serviço do Liverpool, contou numa entrevista ao 'The Athletic' que foi vítima de negligência médica.





O agora comentador da Sky explica que num jogo da Taça de Inglaterra, contra o Bristol, em 1994, sentiu uma dor no joelho direito e que, quando se deslocava para o balneário, durante o intervalo, a articulação bloqueou."Decidiram retirar todo o menisco do meu joelho, algo que nunca deviam ter feito. Realmente foi negligência. Tinha 20 anos e isso fez com que a articulação ficasse osso com osso durante toda a minha vida", contou Redknapp.Este problema 'perseguiu' o médio durante toda a sua carreira, que sofreu muito com as lesões. "Treinei apenas 10 dias depois da operação e joguei uns minutos contra o Southampton, quando és jovem só pensas em jogar. Com uma lesão assim devia ter ficado fora uns seis meses. Deviam ter conservado o meu menisco, mas tiraram-no todo. Foi um momento crucial da minha vida. Não sei por que o fizeram, nunca obtive uma resposta. Agora não posso correr por causa dissso", lamentou o antigo futebolista, de 47 anos.