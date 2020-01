Jamie Vardy regressa à convocatória do Leicester após lesão

O avançado Jamie Vardy, do Leicester, vai ser convocado para o encontro frente ao Aston Villa, da segunda mão das meias-finais da Taça da Liga inglesa, depois de ter recuperado de lesão, avançou esta segunda-feira o técnico Brendan Rodgers.

"Ele vai estar no grupo. Trabalhou muito para recuperar da lesão. Ainda vamos esperar para ver como ele se sente amanhã [terça-feira], para decidir se vai entrar de início ou se vai ser lançado no jogo. Mas vai ter um papel a desempenhar", afirmou o treinador dos foxes na conferência de imprensa de antevisão ao duelo contra o Aston Villa, que se disputa na terça-feira às 19h45.

Depois do empate a uma bola na primeira mão, o Leicester, onde atua o lateral português Ricardo Pereira, desloca-se ao terreno dos villans, em Birmighan, para tentar alcançar a final da Taça da Liga.

Na sexta-feira, Brendan Rodgers já tinha sinalizado aos jornalistas que a lesão no glúteo esquerdo de Vardy não era tão grave como esperado, pelo que perspetivava que o goleador regressasse rapidamente aos relvados.

Vardy, 33 anos, que comanda a tabela dos melhores marcadores da Primeira Liga inglesa com 17 golos, abandonou o terreno de jogo ainda durante a primeira parte do último jogo da sua equipa (vitória por 4-1 frente ao West Ham), disputado na última quarta-feira à noite, em dificuldades físicas.

O goleador inglês falhou a partida do último sábado frente ao Brentford, a contar para os 16avos de final Taça de Inglaterra, que o Leicester venceu por 1-0.

O Leicester, campeão inglês em 2015/16, vencedor em três ocasiões da Taça da Liga inglesa (1963/64, 1996/97 e 1999/2000), e vencedor da Supertaça inglesa em 1971, segue atualmente no terceiro lugar do campeonato inglês, com 48 pontos em 24 jogos.