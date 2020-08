Jamie Vardy renova com o Leicester City até 2023

O avançado Jamie Vardy, melhor marcador da última edição da liga inglesa de futebol, renovou contrato com o Leicester City até 2023, anunciou esta quarta-feira o clube em que atua o português Ricardo Pereira, no seu site oficial.

Vardy, de 33 anos, está no Leicester City desde 2012/13, depois de vários anos nas divisões inferiores em Inglaterra, e tem sido a principal figura da equipa nos últimos anos, sobretudo em 2015/16, quando os foxes conquistaram de forma surpreendente a 'Premier League'.

Na última temporada, o internacional inglês apontou 23 golos e sagrou-se o melhor marcador da liga inglesa, num ano em que o Leicester City terminou a prova no quinto lugar.

Até ao momento, Vardy tem 309 jogos e 129 golos pelo clube, número que coloca o avançado no quarto lugar dos melhores marcadores da história do Leicester City.

Por Inglaterra, Vardy esteve em 26 jogos, incluindo as fases finais do Euro2016 e do Mundial2018, e soma sete golos.