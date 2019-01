Jan Siewert assume comando do Huddersfield

O alemão Jan Siewert, que treinava a equipa de sub-23 do Borussia Dortmund, vai assumir o comando técnico do Huddersfield, anunciou esta segunda-feira o último classificado da liga inglesa, na sua página oficial na internet.O técnico, de 36 anos, assinou contrato com os terriers até 2021, sucedendo no cargo a outro alemão, David Wagner, que abandonou a equipa da 'Premier League' na semana passada, após o nono jogo seguido sem vencer na prova.Siewert atuou, como futebolista, em clubes de escalões menores e iniciou a carreira de treinador nas seleções jovens da Alemanha, antes de assumir o comando do Rot-Weiss Essen, dos sub-19 do Bochum e, por fim, o conjunto sub-23 do Borussia Dortmund, que liderava desde 2017.O Huddersfield ocupa o 20.º e último lugar da Liga inglesa, com 11 pontos, 10 abaixo da 'linha de água'.