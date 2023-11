Jason McAteer desafia Roy Keane para combate

Jason McAteer, antigo jogador do Liverpool e do Sunderland, desafiou Roy Keane, lenda do Manchester United, a entrar num ringue de boxe a fim de encerrar uma rivalidade de longa data, depois da dupla ter reacendido as hostilidades na semana passada.

Tudo começou quando os irlandeses se enfrentaram durante uma partida entre o Sunderland e o Manchester United em 2002, na qual Keane foi enviado para o banho mais cedo depois de ter dado uma cotovelada em Jason McAteer, antigo colega de seleção.

O assunto voltou a aquecer quando o antigo jogador dos red devils descreveu McAteer como merecedor de uma cotovelada, no momento em que revisava os cartões vermelhos da sua carreira. Por sua vez, McAteer deu a entender que provocou o colega de seleção ao dizer que: "Eu sabia quais botões apertar naquele dia e sabia que íamos vencer o jogo se entrasse na cabeça dele e consegui". Porém, apesar de ser uma brincadeira, o antigo jogador do Sunderland comentou que estaria disposto a entrar no ringue para resolver as desavenças e que até conhece alguém que adoraria promover a luta.