João Cancelo, a amizade "dos tempos do Benfica" com Bernardo Silva e o pós-coronavírus

João Cancelo confessou que tem estado próximo de Bernardo Silva. Em tempos de confinamento social, os jogadores têm nas redes sociais um veículo de valor superior para se manterem em contacto. Os dois companheiro de equipa do Manchester City, são disso exemplo.





"Tenho estado em contacto com o Bernardo. Falamos sobre muitas coisas. E, claro, sobre esta situação que é muito crítica, não só em Inglaterra mas em todo o Mundo", referiu o lateral-direito. "Bernardo é um amigo desde os tempos do Benfica. Ele está bem, e como eu, a preparar-se o melhor que pode para estar pronto quando o futebol voltar", realçou, reconhecendo que começa já a sentir falta da convivência do dia a dia: "Normalmente passamos muito tempo juntos. É como uma segunda família."