João Cancelo elogia Pep Guardiola

João Cancelo faz um rasgado elogio a Pep Guardiola, não demonstrando estar afetado pelo facto de o treinador do Manchester City querer trocá-lo por Nélson Semedo, defesa-direito do Barcelona. "Quando aceitei sair da Juventus e vir para aqui sabia que ia ser treinado por ele. Esse fator foi determinante para a minha decisão. Mais tarde confirmei que ele é verdadeiramente excecional", sublinha o lateral-direito formado no Benfica.