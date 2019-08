João Carvalho e Hélder Costa marcam na Taça da Liga

Ronda maioritariamente positiva para os portugueses na Taça da Liga inglesa. João Carvalho marcou no triunfo (3-0) do Nottingham sobre o Derby. Hélder Costa fez o golo que deu o 2-2 perante o Stoke, mas o Leeds caiu no desempate por penáltis (4-5). Já José Gomes conduziu o Reading à próxima fase, com um triunfo diante do Plymouth (4-2), depois de estar por duas vezes em desvantagem. Cédric recuperou a titularidade e ajudou o Southampton a eliminar o Fulham (1-0). Domingos Quina também começou no onze do Watford que bateu o Coventry (3-0). Destaque para o afastamento do Norwich diante do modesto Crawley, do 4º escalão. O Crystal Palace foi surpreendido pelo Colchester, apesar de só ter caído nos penáltis.

Marco vai com tudo

Hoje entra em ação o Everton de Marco Silva e o técnico português garante que não irá "rodar por rodar", apesar de o adversário (Lincoln) ser do terceiro escalão inglês. "Vou utilizar um onze que considero o melhor para este jogo. Nesta competição vamos jogar com o máximo de ambição para tentar algo especial." Fabian Delph, recuperado de lesão, e Alex Iwobi e Moise Kean, mais duas caras novas do plantel, deverão ser titulares.