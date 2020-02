João Moutinho elogia Mourinho na véspera da visita ao Tottenham: «É icónico»

Com o Tottenham a fazer de tudo para chegar ao quarto lugar e o Wolverhampton também ansioso por galgar posições na tabela, amanhã a equipa mais portuguesa da Premier League visita José Mourinho. E entre os wolves de Nuno Espírito Santo estará João Moutinho, que nunca jogou no Tottenham Hotspur Stadium, mas que quase assinou pelos spurs há uns anos.





"E a minha primeira visita ao Tottenham e espero que seja uma boa primeira visita. Vamos defrontar uma grande equipa, com um treinador muito bom que sabe o que tem de ser feito em cada jogo, mas nós temos as nossas ideias", explicou Moutinho, o site dos wolves.O internacional português confessou que há uns anos esteve perto de assinar pelo Tottenham. "É verdade, foi há uns anos. Não aconteceu, mas agora estou aqui no Wolverhampton onde me sinto em casa. Tento ajudar a equipa a fazer golos, a ganhar todos os jogos e o próximo é contra o Tottenham. Vamos dar o nosso melhor para vencer."Moutinho não poupou, porém, nos elogios a Mourinho. "Ele é icónico. Vai ser sempre icónico pelo que já conseguiu e pelo que quer conseguir, porque nunca está satisfeito. Mourinho quer sempre mais e mais e mais e acho que é essa mentalidade que precisamos de ter para sermos cada vez melhores. Essa é a minha mentalidade. Dar o melhor em casa treino, a cada semana, a cada mês, em cada jogo, porque quando pensamos assim, conseguimos conquistar muitas coisas."